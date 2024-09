Elbeuf. Deux spectacles gratuits pour débuter la saison du Cirque-Théâtre

Pour "Bords de Seine", son premier rendez-vous de la saison, le Cirque-Théâtre d'Elbeuf présente deux propositions très différentes et accessibles au grand public.

Un rendez-vous historique !

Depuis 2002, la saison du Cirque-Théâtre d'Elbeuf a toujours commencé par un spectacle de plein air. Avec l'arrivée d'Yveline Rapeau à la tête de la structure, une seconde proposition en intérieur s'est ajoutée. "Ce rendez-vous est une invitation qui s'adresse aussi bien aux habitués qu'au public de proximité et à des personnes éloignées de la culture, explique Hélène Cadiou, secrétaire générale. C'est un évènement populaire qui coïncide toujours avec l'évènement organisé par l"équipe d'Elbeuf sur fête et qui confirme la vocation d'ouverture du Cirque-Théâtre à tous les publics."

De l'inédit et des artistes de talent

Pour cette nouvelle édition de Bords de Seine, la Compagnie Holdup & Co et le collectif Vous revoir sont conviés. Au programme, un casting international réunissant des artistes d'Europe ou d'Amérique du Sud. "Ces deux spectacles, Cha Cha chabelita et Huellas, ont été coproduits par le Cirque-Théâtre et par La Brèche à Cherbourg", précise Hélène Cadiou.

Cha cha chabelita est interprété par des artistes uniquement féminines et revisite l'usage du cerceau dans un numéro aérien en plein air.

Huellas est un duo main à main, chorégraphie sur un sol d'argile, inspiré par la rencontre de Néandertal et Sapiens et les traces archéologiques de ce face-à-face. "Ces propositions sont très originales mais ont aussi en commun l'humour", souligne la secrétaire générale. Si Cha Cha chabelita a été conçu pendant l'épidémie de Covid-19, le spectacle n'a encore jamais été présenté au public. Quant à Huellas, présenté à Cherbourg lors du festival Spring, il est tout à fait inédit à Elbeuf.

Ces deux propositions introduisent la nouvelle saison, définie par Yveline Rapeau. La saison s'annonce riche en belles surprises !

Samedi 7 et dimanche 8 septembre, square St Jean et Cirque Théâtre à Elbeuf. Gratuit. cirquetheatre-elbeuf.com