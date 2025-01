Seine-Maritime. Au Cirque-Théâtre d'Elbeuf, un spectacle mêlant voltige et musique live

Cri de liberté et lutte engagée, tel est le sujet de Révolte, le nouveau spectacle de la troupe des Filles du renard pâle menée de main de maître par l'auteure et metteuse en scène Johanne Humblet. Cinq artistes donnent vie à ce spectacle inventif qui marie voltige et musique live. La bande-son, créée pour le spectacle et interprétée en live sur la scène du Cirque-Théâtre d'Elbeuf par deux musiciennes, contribue à donner le rythme à chacune de ces performances qui expriment une révolte collective. Si l'on retrouve dans ce spectacle des agrès traditionnels comme le filet ou le fil de fer du funambule, il innove aussi en ayant recours à une tour infernale munie de roues giratoires créées sur mesure, simulant l'incarcération et dont se libère la voltigeuse. Dans un jeu de clair-obscur, les corps sont magnifiés. Mais pour suggérer la persévérance dans la lutte, les échecs s'expriment aussi par de fausses chutes chorégraphiées.

Pratique. Du 9 au 12 janvier. Cirque-théâtre d'Elbeuf. Tarifs : de 14€à 19€. cirquetheatre-elbeuf.com