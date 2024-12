Spectacle créé en exil par une troupe ukrainienne, Rêves se compose d'une succession de tableaux évoquant le rêve de chaque interprète. Le plateau est nu et la sobriété est de mise. Mais par les corps et par le biais des différentes disciplines pratiquées à la perfection, l'émotion se dégage. Dans une esthétique finalement très performante quoiqu'épurée, la couleur chair, les vêtements tantôt noirs ou blancs composent un tableau d'une rare beauté et d'une grande poésie. Sur scène, six artistes conjuguent leurs talents : équilibre, corde lisse, jonglage, acrobatie ou voltige. Issus de la très prestigieuse école de cirque de Kiev, ces jeunes talents sont tous des experts. Mais la technique est ici mise au service de l'émotion. Ce spectacle fascinant a été créé par la troupe en situation d'exil, grâce au soutien du réseau Territoires de cirque : c'est un cri de liberté et d'espoir.

Pratique. Vendredi 13 à 20h30 et samedi 14 décembre à 18h au cirque-théâtre d'Elbeuf. Tarifs : 14€ à 19€. cirquetheatre-elbeuf.com