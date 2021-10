Carte blanche. Week-end Hauts et courts au cirque-théâtre d'Elbeuf

Dans le cadre du week-end Hauts et courts, la compagnie MTPA présente trois solos de cirque et un impromptu au trampoline, en collaboration avec les musiciens et chanteurs du Poème harmonique, ensemble baroque dirigé par Vincent Dumestre. Julie Grange, coordinatrice du projet et cofondatrice de la compagnie lyonnaise MPTA (les Mains, les Pieds et la Tête Aussi), répond à nos questions.

Quel est le principe du week-end Hauts et courts ?

Julie Grange : "La Cie MTPA, mandatée par le Cirque-théâtre d'Elbeuf, se réapproprie l'ensemble du lieu. Il ne s'agit pas seulement de se produire sur scène mais aussi en coulisses, en salle de répétition ou dans les espaces d'attente. On propose ainsi au public de redécouvrir ce lieu emblématique d'une façon étonnante et décalée mais cela nous permet aussi de mettre en lumière la diversité des formes d'expression du cirque contemporain. Ce week-end Hauts et courts fait écho à notre festival lyonnais Utopistes, que nous organisons au printemps et dans lequel nous présentons des spectacles inédits sous forme déambulatoire : des recherches originales menées par les artistes circassiens. Nous invitons les spectateurs à poser un nouveau regard sur le cirque."

Quel lien vous unit avec le Cirque-théâtre ?

"La Cie MPTA, qui est dirigée par Mathurin Bolze, a déjà fêté ses 20 ans. Avant cela, Mathurin faisait partie de la cie Anomalie, une compagnie associée au Cirque-théâtre d'Elbeuf. MPTA a toujours entretenu des liens étroits avec le Cirque-théâtre. Nous revenons tous les trois ou quatre ans y présenter nos spectacles. Le dernier en date était Fenêtres en 2016 et notre prochain spectacle, dont la première représentation est prévue en novembre prochain, sera co-produit par le Cirque-théâtre. Que l'équipe nous accorde cette carte blanche dans ce format Hauts et courts est une belle récompense pour cette collaboration de longue date, et une preuve de confiance."

Quels sont les spectacles que l'on pourra découvrir ce week-end ?

"Ce sont des formes courtes. Mathurin Bolze, directeur de la compagnie, interprète l'un des trois solos, avec pour support une roue mécanique. Les deux autres solos ont été commandés l'année passée à deux artistes dans le cadre des "Premières pistes" initiés par la compagnie : un moyen de soutenir la créativité de jeunes artistes. Il s'agira d'un solo de roue Cyr par Juan Ignacio Tula et d'une performance poétique et surréaliste de Karim Messaoudi baptisée Redevenir un homme. Il y aura aussi une forme impromptue sur trampoline, dans laquelle collaboreront Karim et Mathurin. Ce seront donc quatre propositions présentées dans quatre espaces différents au Cirque-théâtre."

Comment ces propositions seront mises en musique ?

"Nous collaborons pour la première fois avec le Poème harmonique. Cinq chanteurs et cinq musiciens accompagneront ces propositions circassiennes avec une musique baroque, en particulier des pièces de Cavalieri. C'est-à-dire que spécialement pour l'occasion, ces performances circassiennes vont se défaire de leur création sonore pour se laisser rhabiller par la musique sacrée du Poème harmonique. Il s'agit véritablement d'une rencontre entre notre répertoire et le leur. Cette création ne va se préciser que dans les deux jours qui précéderont la représentation, lors des répétitions communes. La musique viendra accompagner ces propositions et apportera une dimension très poétique aux créations circassiennes."

Samedi 18 mai 2019 à 18 heures et dimanche 19 à 15 heures au Cirque-théâtre d'Elbeuf. 13 à 17€. Tél. 02 32 13 10 50

