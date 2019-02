Spring : le festival des arts du cirque fête ses 10 ans en Normandie

Du 1er mars au 5 avril 2019 se déroule le festival Spring qui étend désormais sa zone de diffusion grâce au soutien de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime). Il offre de très nombreuses propositions pour promouvoir les nouvelles formes de cirque autour des pôles cirque de Cherbourg (Manche) et d'Elbeuf.

Le cirque quitte son chapiteau

Aujourd'hui organisé conjointement par les deux plateformes cirque de Normandie : la Brèche à Cherbourg et le Cirque-théâtre d'Elbeuf dirigés par Yveline Rapeau, le festival fête cette année ses dix ans. Depuis trois ans, suite à la réunification de la Haute et Basse-Normandie, le Cirque-théâtre d'Elbeuf est partie prenante de l'évènement qui permet de mettre en lumière des initiatives originales et des formes audacieuses de cirque.

Avec Spring, le cirque quitte le chapiteau et migre aussi dans la rue et le festival fait le constat d'un cirque en pleine mutation où les disciplines se croisent et se nourrissent les unes des autres qu'il s'agisse de théâtre, de musique ou de danse. En un mois, sur l'ensemble du territoire, plus de 60 propositions très variées sont proposées au public. Spring vient à la rencontre des Normands, investissant des lieux très variés : salles des fêtes, gymnases ou encore espace public.

Portraits d'artistes

Parmi les très nombreuses propositions retenues par Yveline Rapeau directrice du pôle cirque de Normandie, deux artistes se distinguent : Raphaëlle Boitel et Fanny Soriano. Le festival qui mise sur la diversité propose néanmoins un focus sur les créations atypiques de ces deux artistes prometteuses. Ce n'est pas un hasard si ce sont deux femmes qui bénéficient de ce soutien car le festival est, cette année, placé sous l'égide des femmes avec pour thème principal "Les femmes viennent en force".

Raphaëlle Boitel renouvelle la pratique circassienne en ayant soin d'introduire une narration dans ses créations. Dans La Chute des anges présentée du 14 au 16 mars au Cirque-théâtre d'Elbeuf, Raphaëlle imagine par exemple une dystopie dans laquelle elle annonce la chute des civilisations désormais gouvernées par des robots. Pour soutenir la démarche de ces deux artistes, plusieurs de leurs créations seront présentées dans le cadre du festival.

Des propositions originales

Si au cours des éditions passées certaines des compagnies choisies se sont déjà produites, elles présentent cette fois de nouveaux spectacles. Certaines créations ayant vu le jour à La brèche seront présentées au Cirque-théâtre d'Elbeuf ou ailleurs en Haute-Normandie alors qu'en contrepartie des spectacles nés à Elbeuf comme ceux d'Alexander Vantournhout ou Jeanne Mordoj seront visibles en Basse-Normandie.

Le festival est aussi ponctué d'évènements thématiques comme l'audacieux Cirque à poil, samedi 16 mars, on pourra y suivre le spectacle Embrase-moi : l'histoire d'un couple qui se dévoile par la parole, une formule très intimiste, ou encore une balade en forêt avec pour guide deux nymphes finlandaises. Mais le jeune public n'est pas en reste puisqu'un week-end leur est dédié : les familly fun days ! Ouvrir le cirque au grand public est en effet une des lignes de force du festival qui mise aussi sur des tarifs très abordables si les manifestations ne sont pas carrément gratuites comme cela arrive parfois.

Du 1er mars au 5 avril 2019 autour des pôles Cirque-théâtre d'Elbeuf et Cherbourg. 0 à 21€. festival-spring.eu