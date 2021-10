Novateur. Avec le festival Spring, la Normandie découvre le cirque d'aujourd'hui et de demain

Le festival Spring programme une cinquantaine de spectacles circassiens du 15 mars au 18 avril 2018, sur l'ensemble du territoire de la Normandie, afin de faire connaître le cirque contemporain et les nouvelles formes de cirque. Les spectacles sont accueillis en une soixantaine de lieux partenaires : de nombreux équipements culturels mais aussi des salles municipales.

Dans toute la Normandie

Né dans l'ex Basse-Normandie il y a 9 ans, à l'initiative d'Yveline Rapeau, alors directrice de la Brèche, Pôle national des arts du cirque de Cherbourg (Manche), le festival est aujourd'hui organisé conjointement par La Brèche et le Cirque Théâtre d'Elbeuf, qu'elle dirige également depuis 2015. Depuis la réunification de la région Normandie, le festival s'organise sur cinq pôles géographiques : Nord-Cotentin, Caen la Mer-Calvados, Manche/Orne, Eure et Métropole Rouen Normandie.

Au croisement des disciplines

La Brèche et le cirque théâtre d'Elbeuf ont pour mission de diffuser les spectacles mais aussi de soutenir la création, participant ainsi au renouvellement de la discipline. Cette année, neuf créations sont présentées en exclusivité aux festivaliers. Des spectacles nés grâce au soutien de ces deux structures, qui ont accueilli en résidence les artistes.

La programmation de cette année met en exergue les liens de plus en plus étroits qui existent aujourd'hui entre le cirque et le théâtre. Elle propose surtout un large éventail de formes et de croisements de discipline : jonglage et danse contemporaine pour le spectacle Spring, de la compagnie Gandini Juggling, ou théâtre visuel et cirque dans Dois de Luis et Pedro Sartori Do Vale. Le festival met en lumière des compagnies en majorité françaises, ainsi que quelques compagnies étrangères comme la troupe belge du Circus Katoen ou la compagnie suédoise Plastic Boom.

Jeux de cartes avec Yann Frisch...

La nouvelle édition rend hommage à deux circassiens reconnus, dont le public va pouvoir découvrir plusieurs créations au cours du festival. Yann Frisch, jeune héros de la magie nouvelle, est l'un d'eux. Il présentera Le paradoxe de Georges, une création 2018 dans laquelle il détourne les cartes à jouer tout en faisant preuve d'un humour grinçant. Également à l'affiche, un spectacle plus ancien : Le Syndrome de Cassandre, que le cirque théâtre d'Elbeuf avait déjà programmé en ses murs, ainsi qu'une carte blanche au château de Carrouges, où il fera résonner cirque et patrimoine.

... trampoline avec Mathurin Bolzea

Mathurin Bolzea, quant à lui, enregistre déjà une longue carrière dans le cirque contemporain. C'est un trampoliniste virtuose, qui révolutionne notre façon d'appréhender l'espace dans deux spectacles audacieux : Fenêtres et Barons perchés. C'est aussi lui qui mettra en scène les étudiants du centre national des arts du cirque pour leur spectacle de fin d'étude, les 13, 14 et 15 avril au cirque théâtre d'Elbeuf.

Pratique. Du jeudi 15 mars au mercredi 18 avril 2018, sur l'ensemble du territoire Normand. Tarifs 0 à 27€. www.festival-spring.eu

