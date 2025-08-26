En ce moment Avec ou sans Jérémy FREROT
Rouen. Rodéo urbain : un policier agressé lors d'une interpellation

Sécurité. Lundi 25 août, un jeune circulait à vive allure sur les trottoirs, sur les Hauts de Rouen. Il a pu être interpellé par la police, non sans violence.

Publié le 26/08/2025 à 14h05, mis à jour le 26/08/2025 à 14h06 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Rodéo urbain : un policier agressé lors d'une interpellation
Un jeune de 19 ans qui faisait du rodéo urbain avec une motocross a été interpellé sur les Hauts de Rouen. - Célia Caradec - Illustration

L'auteur d'un rodéo urbain finit en garde à vue et sa moto en fourrière.

Lundi 25 août vers 18h, une équipe de la BAC (Brigade anticriminalité) est en patrouille sur les Hauts de Rouen. Ils aperçoivent une motocross rouge de grosse cylindrée pilotée par un jeune homme, tout de noir vêtu et sans casque. Il roule à vive allure sur les trottoirs, gênant les piétons.

Les forces de l'ordre mettent en place une surveillance à distance. Le motard fait plusieurs tours d'un terrain de football et s'arrête régulièrement près d'un groupe de personnes. Au bout de quelques minutes, un policier met pied à terre pour surveiller de plus près. Il est repéré mais arrive tout de même à interpeller le pilote. Ce dernier se défend en donnant des coups de pied. Le reste du groupe prend sa défense et violente également l'agent.

Le policier agressé par le groupe porte plainte

Des renforts vont permettre d'interpeller le jeune homme. Agé de 19 ans, il a été placé en garde à vue. Sa moto a été placée en fourrière. Le policier agressé a porté plainte.

Les policiers récupéreront également un téléphone portable appartenant à une des personnes du groupe qu'il a perdu en prenant la fuite. Une carte bancaire se trouvait à l'intérieur. Identifié, il sera interpellé plus tard.

