Place du commerce à Caen. Des boissons et des envies de voyage

Pour cette nouvelle édition de la Place du commerce prenons la direction du centre commercial Côte de Nacre à Caen, qui a vu l'ouverture de l'agence de voyages Fram. Depuis le 9 juillet, Bérénice Leparquier et son équipe proposent "des voyages selon les envies des clients. Ils peuvent choisir des voyages à la carte ou bien on peut créer ensemble un circuit sur mesure".
Café, matcha ou bière ?
Deux nouvelles adresses ont aussi ouvert leurs portes pour des boissons. Les adeptes de café, lattes ou matcha ont rendez-vous chez Kumo, rue Ecuyère à Caen. Raphaël Rousseau a ouvert son coffee-shop le 11 août et s'est inspiré de la culture japonaise pour offrir une ambiance épurée et détendue. Le but : "Mettre en avant des cafés et des torréfacteurs différents, en ajoutant des touches subtiles du Japon dans les pâtisseries." Et pour les amateurs de bière, direction La Minute Blonde à Bretteville-sur-Odon, dans le quartier du Triangle des Crêtes depuis le 11 juin. Justine Marie, la gérante, propose "tous les types de bières, accompagnées de planches apéritives simples tout en proposant des animations régulièrement."
Fram, l'agence de voyages présente à Côte de Nacre
La célèbre agence de voyages Fram a ouvert ses portes le 9 juillet à Caen.Elle accueille ses clients dans la galerie du centre commercial Côte de Nacre.
Formule tout inclus, à la carte avec des circuits sur mesure ou bien des croisières... C'est ce que propose Bérénice Leparquier, responsable de l'agence Fram basée au centre commercial Côte de Nacre à Caen. Cette agence de voyages est réputée pour ses séjours sur la Méditerranée.
La Minute Blonde pour les amateurs de bière
A Bretteville-sur-Odon, Justine Marie vous attend dans sa cave à bière.La Minute Blonde est installée dans le quartier du Triangle des Crêtes.
Les amateurs de bière seront ravis de cette nouvelle adresse située à Bretteville-sur-Odon. De nombreuses gammes sont proposées depuis le 11 juin dernier. A l'avenir, Justine Marie va programmer des concerts, soirées karaoké ou blind test et même la diffusion de matchs sportifs.
Kumo, un nouveau coffee-shop
Raphaël Rousseau s'est installé au 40 rue Ecuyère. Il est originaire de la région parisienne, où la culture du coffee-shop règne déjà.
Kumo ("nuage" en japonais) propose des viennoiseries classiques et revisitées, ainsi que des boissons chaudes et des lattes. Le café est fourni par des torréfacteurs locaux, des méthodes d'extraction douces inspirées du Japon sont utilisées. Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h30.
