Place du commerce à Caen. Des boissons et des envies de voyage

Pour cette nouvelle édition de la Place du commerce prenons la direction du centre commercial Côte de Nacre à Caen, qui a vu l'ouverture de l'agence de voyages Fram. Depuis le 9 juillet, Bérénice Leparquier et son équipe proposent "des voyages selon les envies des clients. Ils peuvent choisir des voyages à la carte ou bien on peut créer ensemble un circuit sur mesure".

Café, matcha ou bière ?

Deux nouvelles adresses ont aussi ouvert leurs portes pour des boissons. Les adeptes de café, lattes ou matcha ont rendez-vous chez Kumo, rue Ecuyère à Caen. Raphaël Rousseau a ouvert son coffee-shop le 11 août et s'est inspiré de la culture japonaise pour offrir une ambiance épurée et détendue. Le but : "Mettre en avant des cafés et des torréfacteurs différents, en ajoutant des touches subtiles du Japon dans les pâtisseries." Et pour les amateurs de bière, direction La Minute Blonde à Bretteville-sur-Odon, dans le quartier du Triangle des Crêtes depuis le 11 juin. Justine Marie, la gérante, propose "tous les types de bières, accompagnées de planches apéritives simples tout en proposant des animations régulièrement."