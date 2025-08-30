Bonne table à Caen. Le Matignon, une cuisine simple et savoureuse

A force de passer devant cet établissement tous les jours, il était temps pour moi de m'y arrêter. Le Matignon est un petit restaurant situé à Hérouville-Saint-Clair, qui a ouvert en 2022 et qui doit ravir les salariés des entreprises situées tout autour. Je suis accueilli chaleureusement par Maude Pringaux, Clothilde Migniere et Lisa Diaz. Pour ce repas, dans un restaurant à la décoration simple et élégante, j'ai le choix entre des pizzas, des salades ou de la viande.

Brochette de poulet

mariné aux épices d'Orient

Pas de menu proposé, mais les prix sont suffisamment raisonnables pour ne pas y prêter attention. Pour 15 euros, j'ai le choix entre un tartare de bœuf, un carpaccio ou encore un burger. Cependant, j'opte pour la brochette de poulet mariné. Le plat est servi rapidement et c'est un régal. Accompagné de frites, ce poulet mariné aux épices d'Orient est très tendre et bien cuit. Un vrai plaisir en bouche. A noter qu'une crème ciboulette est proposée et le mélange des saveurs entre la ciboulette et les épices d'Orient est tout à fait réussi. Je n'hésiterai pas à revenir pour tester aussi le wrap poulet (13€), une des originalités de la carte.

Le Matignon fait dans la simplicité… et le bon goût. Si la carte des pizzas est plutôt fournie, avec une quinzaine de recettes, il est également possible de prendre une salade César ou bien la "biquette" avec ses pommes de terre grenailles, ses tomates et ses toasts de fromage de chèvre. Les prix des plats sont compris entre 13 et 16,50 euros. Parmi les desserts, plusieurs propositions simples comme la panna cotta (5€), qui sera mon choix, ou bien la mousse au chocolat, la crème brûlée, etc. Boisson comprise, je repars avec un repas complet facturé 24,30 euros.

Pratique. 1 avenue de la 3e Division d'infanterie britannique à Hérouville-Saint-Clair. Ouvert du lundi au samedi, le midi uniquement. Tel. 02 31 94 97 11.