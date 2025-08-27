En ce moment Belong Together Mark AMBOR
Nouveauté. Saint-Aubin-lès-Elbeuf accueille une guinguette au bord de l'eau

Loisir. La municipalité de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a pour ambition de faire revivre l'esprit des guinguettes d'antan en bord de Seine. Rendez-vous vendredi 29 août au port de plaisance !

Publié le 27/08/2025 à 11h00 - Par Elodie Laval
Adapté au lieu, le trio Madame Swing propose un dispositif léger pour animer la guinguette : une caravane qui se métamorphose en scène ! - Céline Mansouri

Afin de valoriser le quartier du port de plaisance, la municipalité de Saint-Aubin-lès-Elbeuf accueille vendredi 29 août une guinguette en bord de Seine, un espace naturel propice à ce rendez-vous convivial. Pour faire revivre l'esprit des guinguettes d'antan, le trio Madame Swing et sa caravane/scène est convié. Les deux guitaristes et le contrebassiste chanteur explorent des standards de la musique populaire, du tango au jazz manouche. Ce mélange des styles et des époques, ajouté à un répertoire qui séduit toutes les générations, invite à danser. Dans cette atmosphère festive, il sera aussi possible de se faire plaisir sur le marché nocturne auquel participent des exposants locaux, créateurs d'art, restaurateurs ou producteurs. Cette manifestation s'adresse en particulier aux familles et bénéficie du partenariat de la ludothèque qui mettra à disposition des enfants des jeux géants pour une soirée assurément réussie.

Pratique. Le 29 août, port de plaisance de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Dès 18h. Gratuit. 

