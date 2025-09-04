En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Eure. Les Médiévales reviennent au château de Montfort-sur-Risle pour vous plonger au temps des chevaliers

Loisir. Les Médiévales de Montfort-sur-Risle se tiendront le dimanche 7 septembre au cœur du château, avec campement, marché artisanal et spectacles.

Publié le 04/09/2025 à 14h00 - Par Gilles Anthoine
Eure. Les Médiévales reviennent au château de Montfort-sur-Risle pour vous plonger au temps des chevaliers
Les Médiévales de Montfort-sur-Risle se tiendront au coeur du château le dimanche 7 septembre. - Montfort culture et patrimoine

Le château de Montfort-sur-Risle, dans l'Eure, accueille les Médiévales dimanche 7 septembre.

De nombreuses animations, fidèles à la période historique, pédagogiques et ludiques seront proposées durant toute la journée à destination d'un public familial.

Un campement médiéval

Les Ours de Muspelheim, la Flamme Baussane, les Fiers Normands, la Confrérie du Vexin, les Gaux de France et Historiae Vivae présenteront un campement médiéval constitué de tentes et d'échoppes comme il s'en tenait des Xe au XIIIe siècles, au gré des pérégrinations des châtelains et chevaliers. Les visiteurs profiteront d'une présentation de tissage, de cuisine médiévale, de jeux de plateaux médiévaux et de confections artisanale.

Concert interactif et cracheurs de feu

L'ensemble musical Artemusie, formation professionnelle spécialisée en musiques et danses du Moyen-Age présentera un concert médiéval interactif avec le public durant la pause méridienne. Le concert, instant fort des Médiévales, sera agrémenté par des cracheurs de feu et jongleurs.

Historia-Vivae, troupe d'histoire vivante présentera des animations interactives, didactiques et pédagogiques : initiation à l'escrime des jeunes enfants avec un matériel adapté et sécurisé, archerie encadrée avec deux cibles et six arcs

Les autres temps forts

Les contes du castelet, ensemble de marionnettes médiévales, animeront le camp tout au long de la journée.

Dame Aniès, conteuse, émerveillera les enfants autour de fables du XIIe siècle et contera l'épopée de Tristan et Yseult.

Les Echassiers de Equi Vie, personnages fantasmagoriques et imaginaires, déambuleront sur le site accompagnés des cracheurs de feu et jongleurs.

Un grand marché artisanal-médiéval complètera les animations.

Pratique. Médiévales de Montfort-sur-Risle - dimanche 7 septembre de 9h à 18h30 - 4 euros (2 euros pour les 8 à 12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans).

Eure. Les Médiévales reviennent au château de Montfort-sur-Risle pour vous plonger au temps des chevaliers
