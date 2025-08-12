En ce moment AMOUR TOUJOURS CLARA LUCIANI
Musique. Un nouveau record pour "Nightcall" par Angèle, Kavinsky et Phoenix

Loisir. Il y a un an, le DJ Kavinsky dévoilait une nouvelle version de son tube "Nightcall" avec Angèle et Phoenix, qui a dépassé toutes les attentes, jusqu'à aujourd'hui encore.

Publié le 12/08/2025 à 17h00 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Musique. Un nouveau record pour "Nightcall" par Angèle, Kavinsky et Phoenix
1 an plus tard, le titre fait encore parler de lui avec un nouveau record établi, celui d'être certifié single de diamant, ce qui équivaut à 50 millions d'écoutes sur les plateformes (source SNEP).

Souvenez-vous, le 11 août 2024, la cérémonie de clôture se déroulait à Paris, devant des centaines de milliers de spectateurs, et aussi devant plus de 17 millions de téléspectateurs rien qu'en France.

Lors de cette cérémonie, Kavinsky et Angèle créaient l'événement en dévoilant au monde entier la nouvelle version de Nightcall, titre sorti, au départ, par Kavinsky seul en 2010, et qui avait connu un succès encore plus grand en figurant dans la bande originale du film Drive.

Nightcall version 2024 avait battu le record du morceau le plus shazamé de tous les temps sur Shazam, l'application de recherche de musiques, record toujours détenu aujourd'hui.

1 an plus tard, le titre fait encore parler de lui avec un nouveau record établi, celui d'être certifié single de diamant, ce qui équivaut à 50 millions d'écoutes sur les plateformes (source SNEP).

