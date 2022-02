Cynthia, Miss France Ronde 2010

Depuis fin octobre 2009, la vie de Cynthia Bouvet-Hellouin est bouleversée. Conseillère en beauté, cette Hérouvillaise de 22 ans a dû démissionner de son emploi pour gérer son statut de Miss Ronde Calvados 2010. Depuis son inscription sur Internet à un concours de beauté, Cynthia n'arrête pas de passer les étapes de sélection. Finaliste pour le concours Miss Ronde France qui a donc eu lieu le 18 décembre, elle est également en lice pour le titre de Miss Monde Ronde, décerné aux Etats-Unis en janvier. "C'est du travail mais aussi du plaisir. On me reconnait dans la rue. Je signe des autographes. C'est une expérience humaine que je vis à fond". Etre sélectionnée parmi les 22 finalistes françaises sur 130 000 candidates, cela lui semblait improbable. Maintenant qu'elle est toujours en lice, Cynthia se dit que "c'est un combat à mener pour changer la vision des personnes rondes. Quand on parle de racisme, on pense toujours à la différence de couleur de peau mais, à l'école, les moqueries sur les personnes rondes, ça revient au même." En remportant le titre de Miss France Ronde, Cynthia sera recrutée par une agence de mannequin grandes tailles. Son rêve continue avec peut-être un autre titre en 2010, celui de Miss Monde Ronde.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire