Calvados. Ils volaient des produits phytosanitaires et les revendaient en Roumanie : un réseau international démantelé

Les gendarmes du Calvados, la section de recherches de Caen et l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, l'OCLDI, annoncent ce mercredi 2 juillet avoir démantelé un réseau international dans le département. Les malfrats volaient des produits phytosanitaires, et ceux-ci étaient écoulés en Roumanie "via un réseau structuré".

13 interpellations

Au total, ce sont treize personnes qui ont été interpellées : dix dans ce pays européen, et trois en France. Lors des interpellations, 180 000€ en liquide ont été saisis, cinq véhicules, et "d'importantes quantités de produits phytosanitaires".