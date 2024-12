Assises du Calvados. Procès des braqueurs de supérettes : "Je fais encore des cauchemars", assure l'apprenti blessé au couteau

Le procès des braqueurs de supérettes a repris mardi 17 décembre aux assises du Calvados. Deux accusés, déjà incarcérés, sont présents. Ils sont jugés pour avoir braqué avec arme une supérette à Hermanville-sur-Mer le 19 février 2023 et le 21 février 2023 à Douvres-la-Délivrande. Le troisième accusé comparaît libre. On lui reproche d'être complice du second vol.

L'apprenti de la supérette blessé

Le gérant du "8 à 8" de Douvres-la-Délivrande est venu à la barre. Il a décidé lundi 16 décembre de se porter partie civile par l'intermédiaire de son avocate. Il explique que les deux accusés sont entrés casqués dans le magasin. Il leur a demandé en vain de les retirer. L'un a exigé l'ouverture de la caisse. Il a entraîné avec lui l'apprenti et l'a blessé d'un coup de couteau dans la fesse gauche avant de s'emparer des espèces. Le deuxième accusé a mené le gérant vers le coffre pour y retirer les billets qui s'y trouvaient. Le tout n'a pris que quelques minutes avant qu'ils ne prennent la fuite.

Le gérant rejoint alors son employé, victime d'un malaise. En le retenant pendant sa chute, il s'aperçoit qu'il est blessé. Il appelle alors les secours.

"J'étais terrorisé le soir si je devais fermer seul le magasin"

Le jeune homme vient aussi témoigner à l'audience. Il explique qu'il s'est rendu compte de sa blessure en voyant du sang sur son jean. Il ne voulait pas aller aux urgences et avait peur d'avoir des séquelles. Il a dû être opéré et a eu un arrêt de travail d'un mois. Il a pu reprendre ensuite le travail. Non sans quelques séquelles : "Après, j'avais la boule au ventre le matin quand je partais à la supérette. J'étais terrorisé le soir si je devais fermer seul le magasin. Mais je tenais à finir mon apprentissage afin d'obtenir mon diplôme. J'ai encore des moments de panique lorsque je croise des personnes casquées et je fais des cauchemars. Ce procès est important pour moi. J'espère qu'il va m'aider à avancer et à passer à autre chose." Le "8 à 8" possède une caméra. La vidéo a été diffusée à l'audience et on voit bien comment s'est déroulée l'agression.

Le procès doit se terminer ce mercredi 18 décembre.