Sotteville-lès-Rouen. "A Viva Cité, le rire est toujours au rendez-vous" : le festival revient pendant trois jours !

Anne Le Goff, directrice de l'Atelier 231 et programmatrice du festival Viva Cité qui aura lieu du vendredi 27 au dimanche 29 juin à Sotteville-lès-Rouen, donne un avant-goût de l'événement.

Pourquoi décliner le festival

sur trois jours ?

"Cette année, le festival retrouve son rythme naturel avec une ouverture dès le vendredi. Contraints par la crise économique, nous avions dû sacrifier une soirée festive lors des dernières éditions, ce qui nous obligeait à condenser le programme. Mais, grâce au concours de l'Etat, des collectivités territoriales et des mécènes privés de proximité, le festival s'offre deux belles soirées festives, ce qui permet des spectacles nocturnes, très prisés par les festivaliers. Dès le vendredi, la scénographie imaginée par les Plastiqueurs avec le concours des Sottevillais sera illuminée. L'occasion de découvrir la nouvelle métamorphose du bois de la Garenne, couvert par un immense vélum floral. A la nuit tombée, les festivaliers auront aussi le plaisir de découvrir FUUU, de la compagnie Titanos, avec un concert live enflammé !"

Quelles sont les grandes lignes

de cette nouvelle édition ?

"Les artistes et les compagnies témoignent d'un besoin de raconter notre époque. Si beaucoup de ces spectacles évoquent leurs inquiétudes, notamment par des récits dystopiques ou apocalyptiques, ils donnent aussi du sens aux crises que nous traversons et diffusent des messages d'espoir comme dans 1978 de La Famille Goldini où la grande histoire vient croiser le récit intime. C'est aussi le cas dans le spectacle de l'In itinere Collectif. Mais parallèlement à ces récits de société, il y a aussi de nombreux spectacles de pur divertissement qui s'adressent à un public très familial comme les enquêtes policières absurdes de Annibal et ses éléphants ou de la compagnie Acid Kostik qui nous présente La chute (de pas Camus du tout). Le rire est toujours au rendez-vous comme dans La Grande tablée, vraie fausse émission de radio dans laquelle des auditeurs viennent donner leur avis sur Viva Cité : une mise en abîme hilarante !"

Pratique. Du 27 au 29 juin. Gratuit. Programme sur sotteville-les-rouen.fr.