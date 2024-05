Festival. Viva Cité : les arts de la rue s'emparent de Sotteville-lès-Rouen

Toujours piloté par la municipalité de Sotteville-lès-Rouen et l'atelier 231, le festival Viva Cité s'annonce toujours plus riche, avec des propositions inédites, créatives et pluridisciplinaires. Anne le Goff, directrice artistique, annonce la couleur.

Quelle sera la tendance de cette 35e édition ?

"Pour cette édition anniversaire, nous avons souhaité embrasser très largement toutes les disciplines : théâtre, burlesque, cabaret, danse, chant, performance, installations/spectacles… Chaque spectacle a, bien sûr, sa dominante, mais toutes les disciplines des arts de la rue sont présentées que ce soit dans le In ou dans le Off. C'est bien sûr l'occasion de découvrir des compagnies prometteuses, peu connues du grand public, et de retrouver aussi des compagnies confirmées, dont certaines sont des habituées de Viva Cité, comme Adhok ou Gratte Ciel. Mais cette édition sera très foisonnante, témoignant ainsi de la créativité actuelle des compagnies et des artistes. En tout, 19 compagnies sont invitées dans le In et 38 dans le Off, soit 61 spectacles et 250 représentations proposées au public tout au long du week-end : à chacun de faire son propre programme en fonction de ses appétences."

Y a-t-il des thématiques phares ?

"Comme à l'accoutumée, Les Plastiqueurs et Fabrice Deperrois, assistés par les habitants, ont mis en œuvre une immense scénographie qui, pour faire suite à celle de l'année passée, reste dans la thématique "nature". Cette fois, les graines sont en germination, les allées du bois de la Garenne seront jalonnées de fruits monumentaux. Cela évoque un "ailleurs" que l'on retrouve dans de nombreux spectacles comme Le Bal des oiseaux de la Cie Engrenage(s) : un spectacle à l'univers chamarré, une jungle hybride servie par une musique métissée et festive. Viva Cité, c'est aussi une invitation au voyage, une porte ouverte sur l'imaginaire, un espace hors temps et une ouverture sur le monde. Les thématiques seront également très diversifiées notamment avec la belle métaphore de la Cie Kaleider avec son arche de glace qui évoque la fragilité de notre monde."

Pratique. Samedi 18 et dimanche 19 mai, centre-ville de Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. atelier231.fr