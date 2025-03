Sotteville-lès-Rouen. Le festival Viva Cité de retour sur 3 jours grâce au mécénat

Alexis Ragache, maire de Sotteville-lès-Rouen a annoncé, vendredi 21 mars, le retour de Viva Cité sur trois jours au lieu de deux. Prévue les 27, 28 et 29 juin prochains, la 36e édition du festival des arts de la rue a été rendue possible dans sa version "étendue" grâce au soutien renouvelé des partenaires et à celui d'acteurs économiques locaux via le mécénat. Le maire a d'ailleurs accueilli avec Anne Le Goff, directrice artistique du festival, les premiers mécènes pour les remercier de leur soutien.

• A lire aussi. Sotteville-lès-Rouen. La compagnie rouennaise Les Incomestibles se produit pour la première fois à Viva Cité

Des contributeurs locaux

C'est dans les locaux de l'atelier 231, Centre national des arts de la rue et de l'espace public, que s'est déroulée cette rencontre, avec les contributeurs parmi lesquels des entreprises locales dans le secteur de l'immobilier, de l'industrie, des services et de l'urbanisme, vendredi 21 mars. Ce sont aussi bien des petits commerçants que des entreprises plus importantes qui ont souhaité soutenir le festival, une diversité qui coïncide avec l'esprit populaire et fédérateur de Viva Cité, selon la municipalité qui veut déjà élargir cette liste.

Viva Cité, rendez-vous incontournable pour tous les amateurs et professionnels des arts de la rue, propose pendant 3 jours aux artistes d'investir la ville, ses quartiers, ses espaces et lieux improbables.