Sotteville-lès-Rouen. La compagnie rouennaise Les Incomestibles se produit pour la première fois à Viva Cité

C'est une bonne nouvelle pour la compagnie de théâtre rouennaise Les Incomestibles. Cette année, les comédiens vont participer pour la première fois au festival de rue sottevillais Viva Cité qui se déroule du samedi 18 au dimanche 19 mai.

"C'est la première fois qu'on y participe"

"C'est la première fois qu'on y participe. C'est un peu la boucle finale des festivals de rue", confie Manon Rivier, comédienne et directrice artistique des Incomestibles. "On a déjà participé à celui de Granville, Sorties de Bain, et à celui d'Aurillac qui est le plus gros événement de spectacle de rue connu", précise-t-elle. "On était contents de finir sur Viva Cité", à Sotteville-lès-Rouen car la compagnie a été créée à Rouen en 2014. "Les festivals de rue comme celui-là, permettent de donner une visibilité aux compagnies locales, assure la professionnelle. Des programmateurs nationaux sont présents." Grâce à eux, les artistes peuvent envisager "une tournée nationale et c'est l'objectif premier", ajoute Manon.

Un spectacle inspiré d'un livre

Les comédiens des Incomestibles mettent à l'honneur le célèbre Jean-Baptiste Poquelin dans leur pièce La trilogie de Molière. - Tapaldée

Pour sa première participation, la compagnie rouennaise va jouer son spectacle intitulé La trilogie Molière. Il se divise, comme son nom l'indique, en trois parties : La vocation, Le combat et L'autopsie. "C'est parti d'un livre de Mikhaïl Boulgakov qui s'appelle Le roman de monsieur de Molière", révèle Augustin Roy, directeur artistique, comédien et metteur en scène au sein des Incomestibles. "Quand on l'a lu, il nous a tout de suite parlé parce qu'il présentait Molière de façon simple et humaine", assure-t-il.

"C'est un homme comme nous"

"C'est un homme comme nous, qui a ses galères, ses qualités, ses joies, et forcément ça nous parlait", décrit-il. Au total, pour ces spectacles, quatre comédiens de la compagnie se produiront sur scène. "On s'est dit qu'on allait raconter la vie de Molière et en même temps essayer de faire les ponts avec notre époque aujourd'hui", dévoile l'artiste.

Samedi 18 mai, une représentation est prévue à 15h et une autre à 18h15 et une le dimanche 19 mai à 15h15. Tout le programme est à retrouver sur le site de la commune de Sotteville-lès-Rouen.