Seine-Maritime. Territoires zéro chômeur de longue durée : une nouvelle étape pour Rouen et Sotteville-lès-Rouen

Une nouvelle étape pour les municipalités de Rouen et Sotteville-lès-Rouen. Déjà engagées ensemble dans le projet Territoire zéro chômeur de longue durée pour les quartiers Grammont (Rouen), Grenet, Voltaire et Lods (Sotteville-lès-Rouen), l'Etat vient d'inscrire le territoire de Rouen/Sotteville-lès-Rouen dans la procédure d'habilitation par décret en Conseil d'Etat. Une étape essentielle avant l'habilitation officielle.

Des Villes engagées

Depuis plus de deux ans, ces deux Villes sont engagées dans ce projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Après de nombreuses rencontres tant avec les acteurs institutionnels, publics et privés, qu'avec les habitants et notamment les demandeurs d'emploi, après la création de l'association Rosalie, future Entreprise à but d'emploi, c'est désormais l'habilitation par l'Etat qui se dessine.

Le principe du projet Territoires zéro chômeur est de développer et de financer des activités utiles, locales et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins des habitants et des acteurs du territoire. Ces emplois sont portés par des Entreprises à but d'emploi (EBE) qui doivent embaucher des chômeurs de longue durée en CDI, rémunérés au SMIC. Cette prise en charge correspond au coût du chômage pour la société.

Mettre en place des expérimentations

Les Villes de Sotteville-lès-Rouen et de Rouen ont souhaité travailler ensemble en vue de proposer l'expérimentation du dispositif à l'échelle des quartiers Voltaire-Grammont (3 364 habitants), Grenet (2 156 habitants) et Lods (1 915 habitants). Il s'agit de quartiers qui forment un territoire de vie. Cet engagement s'est formalisé par un vote des deux conseils municipaux en mars 2022. Depuis, une équipe-projet commune s'est mise en place. Celle-ci a notamment permis l'explication du projet et la mobilisation de tous les acteurs du territoire prêts à s'impliquer dans la démarche (partenaires, acteurs économiques et sociaux, associations, habitants), ou encore la rencontre des personnes privées durablement d'emploi.

Sotteville-lès-Rouen et Rouen accompagnées par la Métropole

Les deux municipalités, accompagnées par la Métropole Rouen Normandie, tentent aussi d'identifier précisément les besoins non satisfaits sur le territoire et présentés comme utiles par les acteurs locaux comme les habitants, entreprises et institutions. La création d'une équipe commune a également permis la création en septembre 2023 de l'association Rosalie.

Deux autres territoires sont aussi candidats au projet Territoire zéro chômeur de longue durée à l'échelle de la Métropole, Darnétal et Petit-Couronne. Tous sont en voie d'obtenir l'habilitation de l'Etat.