Un seul Bas-Normand sur le Vendée Globe

Pour la bonne cause

Aujourd'hui domicilié à Lorient, le Calvadosien naviguera sur un bateau répondant au merveilleux nom d'Initiatives-cœur. Il défendra donc les couleurs de ce fonds de dotation international voué à la protection de l’enfance. Créée en 1996 par le Professeur Francine Leca et Patrice Roynette, l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants de pays défavorisés de se faire opérer en France. La fondation indique d'ailleurs que grâce au skipper, "13 ont pu être opérés en deux ans."

Le premier depuis Auguin.

Tanguy De Lamotte sera donc le seul skipper bas normand sur ce tour du monde. Lors de la dernière édition en 2008/2009, le seul et le premier depuis un certain Christophe Auguin lors de l'édition 1996/1997... Le marin Granvillais avait remporté le vendée Globe sur son bateau Géodis en 105 jours 20 heures 31 minutes et 23 secondes.

Crédits photo: vendéeglobe.org