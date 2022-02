Le Havre. Un bateau de la Transat Jacques Vabre prend feu

Va-t-il prendre le départ de la Transat Jacques Vabre, le dimanche 27 octobre 2019 ? Les pompiers sont intervenus, le lundi 21 octobre 2019, vers 20h10, quai des Antilles au Havre (Seine-Maritime), pour un feu à l'intérieur du bateau "Fortil", un monocoque de 18m de long. Ils l'ont rapidement maîtrisé au moyen d'une lance à incendie. Ils ont aussi procédé à des relevés de températures et à la ventilation de l'intérieur du voilier. Il n'y a pas de blessé, ni de pollution. Au moment des faits, les deux skippers n'étaient pas à bord de leur bateau.

Des dégâts matériels

Ce feu a provoqué un affaissement et une déformation de la coque. Le monocoque a été remorqué sur le domaine du port de plaisance du Havre. Un diagnostic avec un expert doit être réalisé, le mardi 22 octobre 2019. L'occasion de savoir si le bateau "Fortil" peut prendre ou non le départ de la Transat Jacques Vabre. On ne connaît pas encore l'origine du feu. 9 engins et 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés dont des spécialistes en feu de navire et bateau.

A LIRE AUSSI.

Le Havre : pas d'Ultim lors de la prochaine Transat Jacques-Vabre

Skipper de la Transat Jacques Vabre accusé d'agression sexuelle: ce que l'on sait

Transat Jacques-Vabre: Oman Sail se retire suite à la garde à vue de son skipper

Transat Jacques Vabre : record d'inscriptions

Transat Jacques-Vabre: Vivo a Beira, le bateau qui tape à l'oeil des favelas