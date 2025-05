Football. La Ligue 1, "un championnat mineur !" déplore le président du HAC

Monter une équipe solide à l'intersaison, avec un budget encore plus réduit : tel est le défi qui attend les dirigeants du Havre Athletic Club, maintenant que le maintien en Ligue 1 est acquis.

En conférence de presse, mercredi 21 mai, le directeur sportif Mathieu Bodmer a rappelé les contraintes : "Ce sera des joueurs libres de tout contrat, des joueurs avec des petits salaires, donc soit des jeunes, soit des joueurs qui sont en Ligue 2 ou en National, soit des joueurs qui viennent de championnats mineurs."

A peine 5 millions d'euros de droits TV

Une expression sur laquelle rebondit le président, Jean-Michel Roussier, évoquant la Ligue 1. "Ne vous méprenez pas : on est un tout petit championnat, estime le boss, si on juge un championnat à l'aune des droits TV et de l'intérêt qu'il génère… On est en dessous du Portugal, en dessous des Pays-Bas, donc on est un championnat mineur, malheureusement. Parce que la Ligue (de football professionnel) nous a emmenés dans un championnat mineur."

Côté droits télé, Le Havre devrait toucher à peine 9 millions d'euros à l'issue de cette saison 2024-2025 (contre 18,5 millions en 2023-2024) et table sur à peine 5 millions pour la saison prochaine. A l'heure qu'il est, on ignore qui sera le diffuseur de la Ligue 1 à la reprise du championnat, mi-août.