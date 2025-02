Podcast. Le Débrief 100% HAC : l'après mercato avec le président Jean-Michel Roussier

Il devrait être le dernier à quitter le Havre Athletic Club cet hiver. Le club havrais a officiellement acté, mardi 11 février, le départ de l'Américain Emmanuel Sabbi vers les Whitecaps de Vancouver, au Canada. "Tout n'est pas fermé, mais on peut considérer qu'une grosse partie du mercato a été faite", confirme Jean-Michel Roussier, invité de l'épisode 9 du podcast Le Débrief 100% HAC.

Le HAC "en mode survie"

Le président des Ciel et Marine a ainsi débriefé les mouvements hivernaux, au micro de Mathieu Billeaud, de Foot Normand et de Célia Caradec, de Tendance Ouest. Il fallait à tout prix dégrossir l'effectif pour plus d'efficacité sur le plan sportif, mais aussi pour renflouer - un peu - les caisses du plus petit budget de la Ligue 1. Ce mercato suffit-il à remettre Le Havre à flot ? Jean-Michel Roussier apporte quelques éléments et tire, une fois encore, la sonnette d'alarme sur les finances du club et l'économie du foot français en général, "une logique de course folle en avant, avec toujours plus pour les gros et moins pour les petits".

Jean-Michel Roussier a répondu aux questions de Tendance Ouest et de Foot Normand.

Une surprise à Lille…

Sur le terrain, quatre arrivées - auxquelles il faut ajouter le retour de Mathieu Gorgelin, "la cinquième recrue", dans les buts - ont permis d'enclencher une nouvelle dynamique. S'il est loin d'être sauvé (17e avec 17 points) le HAC a au moins eu la preuve qu'il est capable du meilleur en allant battre Lille sur sa pelouse (1-2).

La situation financière du HAC est abordée "tous les jours" avec le propriétaire du club, Vincent Volpe.

... une qualif' pour les féminines

Le week-end fut d'ailleurs ultra-positif pour le club puisque les féminines de Maxime Di Liberto ont arraché leur qualification dans le dernier carré de la coupe de France. La demi-finale face au Paris FC, qui devrait avoir lieu le vendredi 7 mars au stade Océane, s'annonce d'ores et déjà historique… Avec, pourquoi pas, des tribunes un peu plus garnies que d'habitude.

