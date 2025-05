Orne. Qui est Leila Belhaj, candidate au concours Miss Normandie ?

Le comité d'organisation de Miss Normandie a dévoilé, vendredi 16 mai, la liste des 14 candidates qui se disputeront la couronne 2025. L'Orne n'était pas représenté en 2024. Cette année, elles seront deux : Elise Morin, élue Miss Orne 2025, et Leila Belhaj. Cette dernière est originaire de L'Aigle.

Sa sœur, sa première fan

La jeune femme de 20 ans a décidé de participer au concours après avoir été hospitalisée pendant un certain temps. "En sortant de l'hôpital, j'avais besoin d'oser, de me prouver des choses et que même si ça ne marchait pas, ce n'était pas grave", explique-t-elle. Etudiante en licence de langues à l'université de Caen, l'Ornaise voulait se lancer un défi pour reprendre confiance en elle. "Je me suis dit que ça allait m'aider à accepter un peu plus ma féminité et ma taille", clame la femme de 1,75m, qui porte également une cause qui lui tient à cœur : "Le harcèlement, parce que j'ai vu des proches en souffrir et j'ai vu à quel point ça avait touché leur confiance en eux."

• A lire aussi. [Exclusif] Miss Normandie 2025. Découvrez en photos les 14 candidates à l'élection : qui va l'emporter ?

Leila Belhaj ne fait pas de la victoire sa principale motivation. "Cette compétition apporte beaucoup, humainement parlant." Pour autant, elle sait qu'elle sera soutenue lors de l'élection au Zénith de Caen. "Je me suis lancée avec ma grande sœur Amina, mais elle n'a pas été sélectionnée", rappelle-t-elle. Ce sera sa plus grande fan, le 13 juin. "Je pense qu'on va l'entendre crier dans la salle", sourit la jeune femme.