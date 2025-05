Orne. "Une soirée magique et inattendue" : découvrez Elise Morin, élue Miss Orne 2025

La soirée du samedi 3 mai ne pouvait être meilleure pour Elise Morin. A l'issue des élections des miss départementales organisées à Saint-Lô, c'est elle qui a été élue, arborant l'écharpe de l'Orne. La soirée était tellement bonne que la jeune femme de 26 ans en avait oublié la compétition. "J'étais concentrée sur le spectacle, les pas de danse et le discours, donc quand on nous a rappelées sur scène à la fin, j'avais oublié qu'il y avait des couronnes à remettre, pouffe-t-elle, ajoutant : C'était une soirée inoubliable, magique et inattendue !"

"Mes élèves sont à fond derrière moi"

Originaire d'Argentan, Elise Morin est partie en Espagne pendant ses cinq années d'études supérieures avant de revenir dans le département. Elle enseigne désormais la langue de Cervantès en collège et lycée à Alençon ainsi qu'au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Un problème pour se préparer à l'élection ? Non, exception faite du casting de sélection. "Je ne pouvais pas m'y rendre parce que j'étais en voyage scolaire", lance la nouvelle Miss Orne, finalement retenue après un appel vidéo avec le comité.

Autrement, "mon établissement est assez souple et arrive à décaler mes cours ou à échanger avec d'autres professeurs qui sont à fond derrière moi, explique-t-elle. Mes élèves aussi sont à fond derrière moi." Elle les a d'ailleurs mentionnés dans son discours sur scène. "Et non, vous n'aurez pas de 20/20 parce que vous m'avez soutenu", plaisante-t-elle sur ses réseaux sociaux.

Future Miss Normandie ?

Interrogée sur la promotion de l'égalité homme-femme, Miss Orne 2025 en a appelé à son quotidien en classe. "Tout ce qui est en rapport à l'enfance, l'éducation, le respect ou le partage me touche à cœur parce qu'en tant que professeure, je vois des enfants qui naissent avec plus de chance que d'autres", souligne-t-elle.

Désormais, Elise Morin se projette sur la prochaine étape de son aventure : elle représentera l'Orne au concours de Miss Normandie, le 13 juin prochain à Caen. "Quoi qu'il arrive à l'élection régionale, j'ai ma couronne et mon écharpe. Je suis déjà très heureuse et fière de ça", sourit la jeune femme.