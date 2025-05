Musique. David Guetta revisite "The Final Countdown" : un tube des années 80 dépoussiéré pour l'été

Le DJ français ne s'arrête plus ! Après avoir fait vibrer les charts avec des morceaux samplés comme I'm Good (Blue) ou encore Baby Don't Hurt Me, David Guetta promettait pourtant un retour à des compositions originales. Mais difficile de résister à l'appel des tubes intemporels. Pour son nouveau titre en collaboration avec Hypaton, il s'attaque au titre The Final Countdown, l'hymne rock planétaire du groupe Europe, sorti en 1986 et devenu culte grâce à son riff de synthé immédiatement reconnaissable.

Dans cette version 2025, oubliez les nappes de claviers vintage : place à une production électro puissante, conçue pour faire exploser les scènes de festivals. David Guetta confie avoir longuement testé le titre en live, et face à l'euphorie du public, il a décidé de le sortir juste à temps pour l'été. De leur côté, les membres du groupe Europe saluent cette relecture qui redonne vie à leur classique auprès d'un nouveau public. Attendez-vous à l'entendre résonner fort cet été, notamment lors des deux concerts géants à Marseille le 21 juin prochain et au festival Lollapalooza à Paris samedi 19 juillet.