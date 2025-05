Musique. David Guetta dévoile "Cuentale" : le tube latino de l'été en collaboration avec Willy William et Nicky Jam !

Après plusieurs années marquées par des succès basés sur des samples de classiques des années 70 à 2000, David Guetta a décidé de changer de cap. Le DJ emblématique a annoncé vouloir se concentrer sur une musique plus originale, revenant à des compositions inédites et authentiques. Il cherche à retrouver l'énergie et la créativité qui ont fait sa renommée dans les années 2010 avec des titres comme Titanium ou She Wolf. Cuentale incarne parfaitement cette nouvelle direction : inspiré par les rythmes latins et orientaux, ce morceau est bien loin des productions purement commerciales auxquelles il nous avait habitués récemment.

Un trio de choc pour enflammer l'été

David Guetta ne fait pas les choses à moitié en s'entourant de deux poids lourds de la scène musicale internationale : Willy William, le roi des tubes latino, et Nicky Jam, icône du reggaeton. Ensemble, ils créent une alchimie parfaite sur Cuentale, un titre qui s'inspire des sonorités orientales, notamment avec le sample du classique indien Thoda Resham Lagta Hai de Lata Mangeshkar.

Avec ce morceau, David Guetta offre un tube explosif qui risque bien de faire danser les foules cet été, notamment lors de ses concerts en France, à l'Orange Vélodrome de Marseille, le 21 juin prochain et au festival Lollapalooza à Paris le samedi 19 juillet.