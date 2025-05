Eurovision 2025. Louane se prépare à briller avec un show bouleversant !

A quelques jours de la grande finale, Louane fait forte impression lors des répétitions à Bâle. Scénographie émouvante, message universel et mise en scène millimétrée : la France y croit plus que jamais.

Louane entre en scène

Depuis le 7 mai, Louane est à Bâle, en Suisse, où se tiendra la finale de l'Eurovision 2025 samedi 17 mai. Déjà qualifiée en tant que membre du "Big Five", la chanteuse française a entamé ses répétitions sur la scène de la Halle Saint-Jacques. Pieds nus dans une robe noire en dentelle, elle dévoile un numéro bouleversant autour de sa chanson Maman, dédiée à sa mère disparue. Pour sublimer sa performance, Louane a mis toutes les chances de son côté et s'est entourée d'un véritable expert de l'Eurovision : Fredrik Rydman, metteur en scène suédois derrière deux prestations victorieuses, Heroes de Måns Zelmerlöw pour la Suède en 2015 et The Code de Nemo, lauréat du concours 2024 pour la Suisse.

Une performance intime et universelle

Sur scène, Louane chante seule au centre d'un cercle de sable. Une pluie de grains tombe du plafond, évoquant le temps qui passe, tandis qu'un miroir est révélé au sol au cœur de la performance. Un moment fort, d'autant plus marquant que l'on entend la voix de sa propre fille Esmée à la fin du titre.

Et si c'était enfin l'année de la France ?

Les chances de Louane sont solides, et l'émotion qu'elle dégage sur scène pourrait bien séduire les votants du concours. A quelques jours du show, elle figure en troisième position chez les bookmakers. Les pronostics pour l'Eurovision 2025 placent la Suède en tête, avec 30% de chances de victoire pour le groupe KAJ et leur titre Bara Bada Bastu. L'Autriche, représentée par JJ et son morceau Wasted Love, arrive en deuxième position avec 19% de chances et la France, portée par Louane, se classe troisième avec 10% de chances de victoire. Sa chanson, désormais disponible en version anglaise, touche un public bien au-delà des frontières. Un clip poétique, des projections traduites en live, et une sincérité à fleur de peau pourraient bien faire la différence.

Tendance Ouest suit Louane depuis ses débuts. Invitée à plusieurs reprises lors de nos événements, nous gardons un souvenir fort de sa première venue en janvier 2015, juste après The Voice, avant même la sortie de son premier album. La voir aujourd'hui représenter la France à l'Eurovision est une fierté. Rendez-vous le 17 mai à 21h sur France 2 pour vivre, avec elle, ce moment historique. Le rêve de Louane est aussi le nôtre ! Ensemble, propulsons-la vers la victoire.