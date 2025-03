Musique. Louane dévoile sa chanson pour l'Eurovision lors d'une performance éblouissante !

C'est officiel ! Louane représentera la France à l'Eurovision 2025 avec sa chanson intitulée Maman.

L'annonce de sa participation à l'Eurovision avait déjà créé l'événement, et Louane a su maintenir le suspense jusqu'à la révélation de sa chanson. Quelques minutes avant sa performance, elle partageait son émotion dans une vidéo sur ses réseaux sociaux : "Dans quelques instants, je vais entrer dans le Stade de France. Mon cœur bat plus fort que jamais. Et à cet instant précis, tous les souvenirs avec vous me reviennent en tête : chaque moment passé à vos côtés, lors de mes concerts, de mes albums, de mes victoires, de vos regards. Ce soir, c'est un tournant dans ma vie, c'est un rêve. Je vous l'ai déjà dit, mais il compte plus que tout pour moi. Car c'est le mien et celui de ma maman. Cette chanson pour l'Eurovision que je vous présente devant toute la France et l'Europe est pleine d'amour, d'espoir et de transmission. L'aventure commence. Je suis prête, pour vous, pour ma fille et pour ma mère."

Une prestation digne du Super Bowl

Dans une mise en scène spectaculaire digne des plus grands shows, rappelant les performances du Super Bowl, Louane a été entourée d'un orchestre impressionnant de musiciens au tambour et au violon. Portée par une émotion palpable, elle a livré une interprétation bouleversante de Maman devant 80 000 spectateurs enflammés et des millions de téléspectateurs en France et à travers l'Europe via YouTube. La chanson, un hommage poignant à sa mère, se termine sur une note intime et touchante avec la voix de sa propre fille. Les paroles résonnent déjà dans le cœur du public : "Si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman."

Rendez-vous le 17 mai à Bâle pour la grande finale de l'Eurovision.