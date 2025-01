Musique. Louane représentera la France au concours Eurovision 2025

C'est officiel ! Louane sera la représentante de la France à l'Eurovision 2025. Le concours se déroulera à Bâle (Suisse), pays de Nemo, le vainqueur de l'édition 2024. La finale aura lieu le 17 mai 2025. Louane succède à Slimane qui s'était classé 4e l'année dernière grâce à son titre Mon amour.

Une carrière couronnée de succès

La chanteuse, repérée dans l'émission "The Voice" sur TF1 en 2013, a connu de nombreux succès. C'est en 2015 que Louane sort son premier album Chambre 12. Le disque sera le plus vendu en France cette année-là. La même année, elle obtient le César du meilleur espoir féminin grâce à son rôle de Paula dans La famille Bélier.

Une participation dédiée à sa maman

C'est sur ses réseaux sociaux que Louane a confirmé la nouvelle. Elle a posté un message émouvant, en hommage à sa mère décédée en 2014, dans lequel on peut voir plusieurs photos de la chanteuse petite. On entend Louane parler sur quelques notes de piano : "Toi tu rêvais de m'y voir maman, sans savoir que ça pourrait arriver un jour."