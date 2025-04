Musique. Eurovision : Louane dévoile la version anglaise de "Maman" !

Alors que l'Eurovision 2025 approche à grands pas, Louane, qui portera les couleurs de la France lors de la grande finale à Bâle le 17 mai prochain, crée l'événement en révélant un extrait inédit : la version anglaise de sa chanson Maman, une ballade poignante et personnelle.

Une chanson intime, un message universel

Initialement interprété en français, ce titre bouleversant est un hommage à sa mère disparue, mais aussi une réflexion touchante sur sa propre expérience en tant que jeune mère. Dans cette version anglaise, Louane cherche à élargir la portée émotionnelle de son message, dans l'espoir de séduire un public plus large au-delà des frontières francophones.

Une stratégie gagnante ?

En choisissant d'interpréter Maman en anglais, Louane s'inscrit dans une tendance de plus en plus fréquente à l'Eurovision : celle de l'adaptation linguistique pour optimiser les chances de marquer les esprits à l'international. Cette démarche pourrait bien lui donner un atout stratégique non négligeable lors du concours, où la compréhension des paroles peut faire toute la différence dans le vote du public. Reste à savoir si cette version touchera autant que l'originale et si Louane saura conquérir les cœurs européens avec son interprétation pleine de sincérité.