Alençon. Figure locale et vice-champion du monde d'escrime : Frédéric Reynen est mort

Société. Instituteur à la retraite et figure de la vie locale et sportive alençonnaise, Frédéric Reynen est décédé lundi 5 mai. Il a été récemment médaillé du Conseil départemental et travaillait à la création d'une maquette de la ville d'Alençon.