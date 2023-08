Alençon. Une maquette hors du commun à découvrir à l'office de tourisme

C'est à un voyage hors du temps auquel on vous invite, à la découverte de la maquette d'Alençon au XVIe siècle. Elle mesure neuf mètres sur neuf !

Parallélépipèdes, cylindres… C'est pour faire comprendre la géométrie à ses élèves que, lorsqu'il était instituteur, Frédéric Reynen a construit une maquette du château d'Alençon. Puis un jour, il l'a présentée au grand public et de 18 heures à 2 heures du matin, ce fut un énorme succès !

La maquette est à découvrir au premier étage de l'office de tourisme d'Alençon.

Il a donc persévéré durant douze années de passion. Il a construit au 1/72e : le château, ses murailles de l'époque médiévale, les différentes portes de la ville, l'église Notre-Dame, les monuments et… quatre cents maisons en polystyrène extrudé qu'il découpe, peint et grave.

Cette exceptionnelle maquette de la ville d'Alençon au XVIe siècle est à découvrir gratuitement avec une visite commentée par son créateur à partir de mardi 22 août et jusqu'à fin septembre, au premier étage de l'Office de tourisme d'Alençon. Rendez-vous chaque mardi, jeudi et samedi à 10 heures, 11 heures, 14 heures, 15 heures et 16 heures (sauf le 16 septembre). Attention, les visites se font par petits groupes, donc uniquement sur réservation auprès de l'Office de tourisme, 02 33 80 66 33. La visite dure environ 45 minutes.