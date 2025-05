Musique. Ed Sheeran bouleverse les cœurs avec sa nouvelle ballade

Ed Sheeran signe son grand retour avec Old Phone, extrait de son futur album Play, prévu pour le 12 septembre. Après le succès progressif d'Azizam, aux sonorités orientales, l'artiste britannique choisit ici un ton plus mélancolique. La chanson puise son essence dans les souvenirs qu'Ed Sheeran a redécouverts en rallumant un vieux téléphone de 2015 : des mémos vocaux oubliés, des photos avec des amis disparus, et des messages d'anciens amours. Cette plongée dans le passé nourrit un morceau sincère, à contre-courant des hits estivaux habituels, mais promis à un bel avenir dans les classements.

Une tristesse infinie qui touche l'universel

Dans Old Phone, Ed Sheeran se livre sans filtre : "Je croyais qu'il valait mieux laisser ça à sa place dans le passé / Mais j'ai ressenti une tristesse infinie", chante-t-il. Cette confession universelle, sur le deuil et le passage du temps, fait écho à ses ballades les plus emblématiques comme Perfect ou Photograph. Sur Instagram, il dévoile même avoir écrit le morceau en Inde, à deux heures du matin.