Musique. Ed Sheeran annonce la sortie de son prochain album !

Ed Sheeran avait prévenu qu'il travaillait sur un album durant sa tournée à succès "Mathematics Tour". Voici l'annonce officielle de sa venue ! Il sortira le 12 septembre 2025 et s'appellera "Play". Un album qui contiendra 13 titres dont 2 sont déjà connus : Azizam que vous avez découvert avec Tendance Ouest et le tout nouveau Old phone. Vous pouvez déjà précommander l'album, en vinyle, CD ou numérique.

Ed Sheeran dit s'être inspiré des pays qu'il a traversés lors de sa tournée mondiale pour composer ces nouveaux titres. c'est pourquoi on retrouve des sonorités indiennes dans Azizam par exemple, l'Asie l'a d'ailleurs beaucoup inspiré.

Ed Sheeran est toujours sur les routes pour son "Mathematics Tour" qui passe à nouveau en France en juin, ce sera à Marseille et Lille.