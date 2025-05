Musique. The Weeknd propose un nouveau titre pour cet été !

Avec Hurry Up Tomorrow, The Weeknd signe un succès mondial. L'album s'est écoulé à 82 000 exemplaires en France. Pour poursuivre l'exploitation de ce dernier opus, le chanteur canadien mise sur un nouveau titre aux sonorités 80's, dans la même veine que ses hits Blinding lights ou encore Save Your Tears, il s'agit de Open Hearts !

The Weeknd, qui s'apprête à signer l'un des tubes de cet été avec ce morceau, alors que les fans du chanteur attendaient plutôt Wake Me Up, sa collaboration avec le groupe Justice. Le clip de Open Hearts a été dévoilé il y a 2 mois via le masque connecté, l'Apple Vision Pro, proposant ainsi "une expérience musicale immersive" selon la marque. En revanche, l'artiste n'a pour l'instant pas annoncé de date de concert en France, ni en Europe, tandis qu'il s'apprête à lancer sa nouvelle tournée le 9 mai prochain à Phoenix.