Musique. Daft Punk rentre un peu plus dans l'histoire sur Spotify

Cela fait trois ans que Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont mis fin à Daft Punk, célèbre groupe de musique électro créé en 1993. Malgré tout, leurs titres restent dans toutes les mémoires et Starboy n'y fait pas exception.

Ce morceau, composé avec le chanteur canadien The Weeknd, qui s'était classé numéro un dès sa sortie en 2016, entre un peu plus dans la légende. En effet, le tube vient d'atteindre la 5e place des titres les plus écoutés sur Spotify, dépassant les 2,97 milliards de streams.

Starboy détrône ainsi le tube de Tones and I Dance Monkey. Il est même le titre le plus populaire actuellement parmi les 50 chansons les plus streamées de Spotify, cumulant 2,5 millions d'écoutes par jour.

Pour information, la musique la plus écoutée sur Spotify est Blinding lights, un autre tube de… The Weeknd.