Musique. The Weeknd repousse la date de sortie de son album

The Weeknd devait sortir son album "Hurry up tomorrow" le 24 janvier, suivi d'un concert à guichets fermés à Los Angeles. Malheureusement de violents incendies ravagent Los Angeles depuis le début du mois, le lieu de concert est d'ailleurs devenu une base des pompiers.

En guise de soutien aux habitants californiens, le Canadien The Weeknd a décidé d'annuler ce concert et de reporter d'une semaine la sortie de l'album, pour essayer de laisser aux sinistrés le temps de se remettre. Rendez-vous donc le 31 janvier pour découvrir l'album qui contient Dancing in the flames.

Si le concert qui devait accompagner la sortie de l'album a été annulé, ce n'est pas le cas du film homonyme, qui sortira en mai 2025. A l'affiche : The Weeknd mais aussi Jenna Ortega (Mercredi) et Barry Keoghan (Saltburn).