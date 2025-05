Bonne table à Rouen. Des tartes savoureuses au Bec Gourmand

Comme son nom l'indique, Le Bec Gourmand est une adresse pleine de promesses. Lorsque je passe la porte de ce nouveau salon de thé, je découvre un univers chaleureux. Des fleurs séchées accrochées au plafond apportent de la couleur au lieu, tout comme le papier peint fleuri posé sur le mur à droite de l'entrée. Le mobilier en bois et les chaises en rotin apportent, eux, de la chaleur à la pièce.

Des tartes salées et sucrées le midi

J'avais déjà été conquise par le cake au citron lors d'une visite il y a quelques semaines. Je décide cette fois-ci de tester la formule déjeuner à 12,90€. Elle inclut un plat salé et un dessert. Le midi, plusieurs tartes sont au menu et varient selon les envies du chef François Auvray. Je me laisse tenter par la tarte aux oignons, servie avec une salade de mâche et quelques tomates cerises. J'ai été agréablement surprise par la texture croustillante de la pâte brisée qui contrebalançait avec le moelleux de l'appareil à quiche composé d'oignons. La portion était généreuse, j'ai même cru ne pas pouvoir finir pour garder de la place pour le dessert. En boisson, j'ai opté pour une citronnade citron-basilic faite en Normandie, peu sucrée et bien acidulée. En dessert, il était possible de choisir entre un cookie ou une tarte. J'ai finalement opté pour la tarte poire-chocolat-amandes à 4,60€. Une valeur sûre et réconfortante. Les poires étaient bien cuites, le juste milieu entre fondantes et croquantes. La crème d'amandes et le chocolat apportaient de la gourmandise et le côté réconfortant à ce dessert. Mais ce que j'ai le plus apprécié c'était le côté croustillant de la pâte sucrée.

"Pour le déjeuner, je voulais rester dans l'univers du salon de thé", explique le gérant François Auvray. C'est pour cela qu'on y retrouve plusieurs recettes de tartes, aussi bien salées que sucrées.

Le dimanche dès 11h, une formule brunch est aussi proposée. Une adresse conviviale à tester !

La tarte aux oignons et sa salade.

Pratique. 54 rue d'Amiens, de 11h à 18h, du mardi au dimanche. Tel : 06 83 26 16 42.