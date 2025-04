Place du commerce en Seine-Maritime. Viande, douceurs et technologie

Ça bouge à Rouen et dans l'agglomération. Cette semaine, trois nouveaux commerces sont à découvrir : la boucherie Chez Cédrick à Montville, le salon de thé Le Bec Gourmand à Rouen et un nouveau magasin Electro Dépôt à Roumare.

Boucherie, salon de thé et magasin

Depuis le début du mois d'avril, la boucherie Ricoeur a laissé place à la boucherie Chez Cédrick au 20 place de la République à Montville. Cédrick Le Nedellec propose en boutique de la viande et de la charcuterie. L'établissement est ouvert les mardis et du jeudi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30, et les mercredis et dimanches de 7h30 à 13h. A Rouen, un nouveau salon de thé est à découvrir rue d'Amiens : Le Bec Gourmand. On y déguste pâtisseries, tartes salées, boissons produites dans la région du mardi au dimanche de 11h à 18h, et le dimanche des brunchs sont proposés. A Roumare, un nouveau magasin Electro Dépôt vient d'ouvrir. On y trouve de l'électroménager, des télévisions, etc. Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30, et le samedi dès 10h pour toute la journée.