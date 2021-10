Table rouennaise: Le Bakoua des Antilles fait swinguer les papilles

Quand la fraîcheur et l’humidité hivernale s’installe, rien de tel qu’un bon plat exotique pour se redonner le moral. Aujourd’hui, direction les Antilles, avec le restaurant Le Bakoua pour une petite bouffée de soleil culinaire.

Acras croustillants

Le midi, la maison propose un menu à 10,50 € composé de l’entrée du jour ou du dessert du jour ainsi que du plat du jour. Pour 20 €, on vous propose entrée-plat-dessert parmi une sélection de mets. J’opte, comme les autres convives, pour la formule du midi et me laisse tenter, en entrée, par les acras de morue. Ils arrivent encore tout chaud, accompagnés d’un petit bol de sauce. Mais nous sommes prévenus : "attention aux quantités c’est très épicé." Effectivement, mieux vaut en user avec modération.

Les acras sont croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur, légèrement épicés. On se sent transporté en un instant sur des îles ensoleillées. Le voyage continue avec le plat : un colombo de dorade antillaise, baptisée du nom barbare de dorade coryphène. La sauce crémeuse et épicée, juste comme il faut, accompagne parfaitement la chair ferme du poisson. Le tout est servi avec du riz et des haricots rouges. Ma voisine s’était risquée pour des rognons au poivre. Pari réussi : la sauce est excellente et la cuisson parfaite. En dessert, un petit ananas, bien frais, vient clore en beauté ce repas antillais.

Pratique. La Bakoua, 20 rue Vieux palais, Rouen.