Rouen. Il frappe et donne des coups de taser à des employés d'un Conforama après un vol à l'étalage

Les policiers ont été appelés, mercredi 19 mars à 18h50, à Conforama sur l'Avenue du Mont Riboudet à Rouen après un vol à l'étalage suivi de violences. Alors qu'il venait de dérober un aspirateur, ainsi qu'une base de recharge et une cafetière pour un montant de 500 euros environ, un homme de 51 ans a agressé deux employés du magasin qui voulaient l'interpeller, âgés de 43 et 50 ans. Le quinquagénaire a alors sorti un taser de type coup de poing américain et l'a utilisé sur les deux victimes.

Il a également frappé l'une des victimes à coups de poing. Cette dernière avait la lèvre en sang et légèrement ouverte à l'arrivée des forces de l'ordre qui ont pu arrêter l'auteur de l'agression. Le mis en cause avait sur lui une bombe lacrymogène gel poivre ainsi qu'un trousseau de vingt clés "pass facteur" de la Poste. Il a été placé en garde à vue.