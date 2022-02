C’est le football au féminin !

Aujourd'hui, le club centenaire compte trois formations féminines et s'inscrit pleinement dans le développement du football féminin. 'Depuis cinq ans, les effectifs ont augmenté d'un tiers dans la région, note Mylène Panier, cadre technique régional. De plus en plus de clubs accueillent les jeunes filles dans des équipes qui leur sont consacrées. Par contre, le Calvados reste en retard avec seulement 400 licenciées.”



À l’AGC, elles sont actuellement 42, âgées de 11 à 27 ans. Les plus jeunes jouent en U14 au meilleur niveau régional. Six d’entre elles viennent d’être retenues en pré-sélection de Basse-Normandie. Les autres évoluent au sein des deux équipes seniors inscrites en championnat départemental de foot à 7. L’équipe première occupe la deuxième place du classement provisoire. “Nous avons de l’ambition, annonce Hélène Quelfennec, qui entame sa onzième saison de foot. Mais le sérieux ne nous empêche pas de travailler dans la bonne ambiance, ce qui est essentiel pour un groupe.” La saison prochaine marquera un nouveau tournant pour le club. Après deux saisons d’apprentissage, il intégrera le championnat de PH de foot à 11. Une étape importante dans son développement. “Nous souhaitons devenir un bon club régional, connu et respecté, explique Damien Della Santa, responsable et initiateur de la section féminine. Notre objectif est d’aller le plus loin possible.” La croissance de la section féminine ne s’arrêtera pas là. À la rentrée prochaine, la création d’une équipe U17 sera “la grosse priorité”. Dès janvier, des créneaux d’entraînement destinés à cette catégorie seront ouverts. Il n’est pas non plus exclu qu’une équipe de débutantes rejoigne un club qui comptera alors plus de 50 licenciées sur les 300 footballeurs qu’il accueille. Un ratio bien supérieur à la moyenne régionale où seules 3% des pratiquants sont des filles. “On est encore loin de la parité, sourit Mylène Panier. Mais on progresse !”



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire