Place du commerce à Rouen. Ouverture d'un nouveau restaurant, d'un bar et d'une boutique de bonnes affaires

Trois nouveautés sont à découvrir à Saint-Etienne-du-Rouvray et à Rouen cette semaine. Il s'agit du Lodge, restaurant du Novotel Rouen sud, du bar Muse et de Bazar Malin à p'tits prix, une boutique de seconde main.

Restaurant, bar et boutique

Le Lodge est le restaurant du Novotel Rouen sud, situé rue de la Mare Sansoure à Saint-Etienne-du-Rouvray. Il propose en entrée saumon fumé, œuf cocotte et velouté. Les plats incluent un burger, un tartare de bœuf, ainsi que du saumon pour les amateurs de poisson. Pour les desserts, il y a des entremets, des fruits frais et des gâteaux. Pour les boissons, rendez-vous au bar Muse, situé au 4 impasse des Hauts Mariages à Rouen. On y trouve des cocktails, de la bière et de quoi grignoter comme des focaccias. Enfin, la boutique de produits de seconde main Bazar Malin à p'tits prix s'est installée à Rouen près du centre commercial Saint-Sever. Accessoires, vêtements et jeux sont en rayon.

