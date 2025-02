Près de Caen. Ils ont planché pendant un mois sur des projets d'économie sociale et solidaire

Notre société est "de plus en plus individualisée", selon Rodolphe Thomas, vice-président de Caen la Mer, alors il faut trouver des solutions pour y remédier. Cela peut passer par des projets d'économie sociale et solidaire. Depuis le 9 janvier, et jusqu'au jeudi 6 février, douze porteurs d'idées ont suivi un parcours d'idéation, financé par la communauté urbaine, et animé par des acteurs locaux. C'était une première dans l'agglomération.

"Une richesse sociale"

Que ce soit un café social et culturel, un vide-dressing solidaire, un accompagnement pour aider les femmes victimes de violences à se reconstruire, ou les services aux seniors, tous ont travaillé activement sur leurs idées. "Ces projets permettent de créer une richesse non pas économique, mais sociale", félicite celui qui est aussi maire d'Hérouville-Saint-Clair.

Créer des boutiques éphémères dans les zones commerciales

Il milite d'ailleurs pour une manière de permettre à ces porteurs d'idées de "tester leur faisabilité". Sa municipalité rachète depuis un an des cases commerciales qui ont tendance à fermer trop souvent, et elle les repropose à la location "moyennant un loyer très faible ou progressif", afin que ces porteurs de projets puissent tester leurs dispositifs.

"Concrétiser l'acte commercial ou la prestation de service, ce peut-être dans des bureaux, mais pas que. Ces 'boutiques éphémères' permettent d'être confronté à l'offre." Une manière de lutter contre la paupérisation des zones commerciales, et de mettre en avant cette économie sociale et solidaire.