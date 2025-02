Près du Havre. Pourquoi la D6015 est-elle en travaux à Saint-Aubin-Routot ?

C'est une portion empruntée en moyenne par 12 000 véhicules chaque jour. La route départementale 6015, à hauteur de Saint-Aubin-Routot, va être en chantier pendant environ sept mois, afin de sécuriser le passage de la commune, située entre Le Havre et Saint-Romain-de-Colbosc. Le chantier, défini par le Département de la Seine-Maritime, en concertation avec la commune de Saint-Aubin et la communauté urbaine du Havre, a démarré lundi 3 février. Durant la période de travaux, menés par l'entreprise Eiffage, une circulation alternée sera parfois mise en place.

Chicanes, passages piétons…

L'objectif de ce chantier est de sécuriser ce secteur, qui dessert plusieurs habitations, commerces et entreprises. A l'entrée de la commune, des chicanes seront aménagées pour inciter les usagers à réduire leur vitesse. De part et d'autre de la route, des cheminements dédiés aux piétons et aux cyclistes seront aménagés. Le carrefour de la RD6015 avec la rue du Four à Chaux et la rue de l'Eglise sera aménagé, avec une traversée piétonne sécurisée par l'installation d'un feu piéton avec bouton-poussoir.

La traversée du carrefour au niveau de la rue du Four à Chaux. - Département de Seine-Maritime

Les arrêts de car sécurisés

Les deux arrêts de car seront regroupés au niveau de l'actuel arrêt en direction du Havre. Ils seront équipés de larges quais accessibles et de nouveaux abris, compatibles avec le passage des Personnes à mobilité réduite (PMR). Là aussi, entre les deux arrêts, la traversée sera sécurisée.

Des places de stationnement seront créées près des habitations.

En parallèle à ces aménagements routiers, le Syndicat départemental d'énergie 76 (SDE 76) rénovera notamment l'éclairage public.

La facture totale des travaux s'élève à 1,3 million d'euros, financés par le Département de la Seine-Maritime, la Région Normandie et l'Etat, avec une participation du Syndicat départemental d'énergie 76 (SDE 76).