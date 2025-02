Près de Caen. La boulangerie Intuition Gourmande sous le feu des projecteurs de M6

L'émission culinaire "La meilleure boulangerie de France" est de retour pour sa 12e saison et fait escale à Cambes-en-Plaine, derrière les fourneaux de la boulangerie Intuition Goumande, tenue par Jérémy Raboteau.

Il raconte : "C'est un peu angoissant au début car on n'a pas l'habitude des caméras puis une fois dans les épreuves, on oublie." Dès 7h du matin, l'équipe de tournage s'est installée dans la boulangerie pour capturer les instants de la préparation. Puis, aux alentours de 11h, les jurés ont fait leur entrée. L'équipe d'Intuition Gourmande a misé sur l'originalité en proposant une glace vanille, caramel et citron ainsi qu'un pain citron-estragon, spécialement élaborés pour l'émission.

• A lire aussi. Télévision. Votre boulangerie va-t-elle passer sur M6 ? Découvrez les 10 établissements normands qui s'affrontent !

Rendez-vous vendredi 7 février, à 18h35, sur M6 pour connaître le nom de l'artisan qui représentera l'ancienne Basse-Normandie lors de la grande finale, à Paris. Au-delà du challenge, Jérémy Raboteau trouve que "C'est toujours très enrichissant, ce genre de concours. Une très bonne expérience et de belles rencontres."