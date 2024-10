Séisme à Caen. L'excès de pluie à l'origine du tremblement de terre ? L'hypothèse inattendue d'un spécialiste

Beaucoup se sont posé des questions autour de Caen, à précisément 9h34 ce lundi 7 octobre. Des murs ont tremblé, et pour cause, un séisme de magnitude 2,7 a été ressenti, avec un épicentre à Cambes-en-Plaine, quelques kilomètres au nord de Caen. Un phénomène pas si rare dans la région, car environ une trentaine de petits séismes ont eu lieu durant les 40 dernières années.

Un ressenti tout de même plus important que d'habitude

Ce qui change ici, c'est la profondeur. "Il a eu lieu à 4km de profondeur, ce qui est très superficiel, d'où le ressenti de la population plus important. Généralement, ils sont enregistrés à au moins 10km sous terre, voir plus, ce qui passe plus inaperçu", explique Daniel Amoresse, géophysicien et sismologue à l'université de Caen Normandie.

Selon lui, pas de quoi s'inquiéter, il ne devrait pas y avoir de répétition prochainement. "La plupart du temps, c'est un cas isolé, nous ne sommes pas au Japon ou en Californie !", sourit-il. Le scientifique avance en revanche la théorie de l'hydrosismicité. Ce tremblement de terre pourrait avoir été provoqué en fait...par la météo !

Une hypothèse dure à prouver

"Lorsque vous avez des nappes phréatiques bien chargées, et c'est le cas en ce moment, vous avez une masse supplémentaire. Ce poids peut avoir une action sur les forces, et donc sur le déclenchement d'un tremblement de terre", explique celui qui rappelle qu'il ne s'agit que d'une hypothèse. "Je n'ai pas de preuve, c'est juste une idée, assez difficile à démontrer", bien que la superficialité du séisme soit une justification de plus à ce qu'il avance.

Quoi qu'il en soit, soyez rassurés, le statut sismique de la Normandie n'a pas changé, et ce genre de phénomène, sans gravité, ne devrait pas s'accélérer dans les prochaines années.