Calvados. "Un problème de sécurité et de santé" : la lutte contre le narcotrafic, priorité de la justice

Le préfet du Calvados Stéphane Bredin a réuni lundi 3 février Joël Garrigue, procureur de la République de Caen, et Delphine Mienniel, son homologue de Lisieux, pour faire le bilan de l'année 2024 en termes de sécurité. La tendance "est favorable, plus qu'au niveau national", se réjouissait d'ailleurs le préfet. Les faits constatés reculent en moyenne de 5% par rapport à 2023, en zone police ou en zone gendarmerie.

Le trafic de stupéfiants ciblé

S'il érige la lutte contre toutes les violences en priorité absolue, Joël Garrigue met aussi en avant celle contre le trafic de drogue, qui est la cause de nombreux délits. "Le trafic de stupéfiants ne nous occupe pas uniquement lorsque le tribunal juge des affaires de détention ou cession de drogue : le nombre de conduite après l'usage de stupéfiants a dépassé le nombre de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. On constate aussi dans les audiences relatives à des violences que les stupéfiants sont bien souvent la cause", explique le magistrat.

Treize points de deal connus

Du 12 au 15 mars 2024, une opération baptisée "place nette" avait mené au démantèlement de deux trafics de stupéfiants à Falaise et Bayeux, ainsi qu'à 20 perquisitions pour autant d'interpellations. Il existe à ce jour dans le Calvados 13 points de deal, c'est-à-dire un lieu identifié, actif, où des échanges se font à une certaine fréquence. "Le trafic de stupéfiants est un problème de santé publique, mais aussi de sécurité publique", poursuit le procureur.

Lors de l'année 2024, 358 personnes ont été placées en garde à vue, en lien avec le narcotrafic. Les saisies sont impressionnantes : 2 195kg de résine de cannabis, 57,5kg de cocaïne, 5,2kg d'héroïne, 2 891 cachets d'ecstasy, 318 636€ et 47 armes.